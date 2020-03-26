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У Льва Лещенко начался отек легких
У российского певца Льва Лещенко, у которого ранее подтвердился коронавирус, начался отек легких.
Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на свой источник.
По словам источника, состояние исполнителя оценивается как крайне тяжелое.
Отметим, что в больнице также находится жена певца Ирина. У нее двухстороння пневмония. О том, подтвердился ли у женщины коронавирус, не сообщается.
Ранее, как мы помним, друг Лещенко Владимир Винокур назвал сообщение о подтвержденном коронавирусе ложью. Как отметила Ксения Собчак, Винокур «транслирует» то, что хочет его друг, поэтому скрывает правду.
Супруги Лещенко попали в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта с подозрением на коронавирус. Они вернулись в Россию после концертов в Канаде и США. Вместе с ними вернулась группа музыкантов.
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