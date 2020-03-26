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Курс доллара в Украине: больше 28 гривен теперь официально
Торги на межбанковском валютном рынке 26 марта 2020 года закрылись в диапазоне 28,1900 — 28,2200 грн/доллар и 30,9441 — 30,9770 грн/евро. Таким образом, курс американской валюты по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек.
Официальный курс гривни к доллару США снизился с 27,9552 гривен до 28,1381 гривен.
А вот курс евро подрос менее значительно — на 16 копеек.
Прогноз «ФАКТОВ» о курсе доллара на ближайшие дни читайте в статье «Курсы доллара и евро опять ползут вверх: что будет к концу недели».
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