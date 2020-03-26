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Финальные эфиры «Голосу країни — 10» пройдут без зрителей
Прямые эфиры юбилейного сезона вокального шоу «Голос країни» («1+1»), которые были запланированы на 5, 12 и 19 апреля, переносятся и пройдут в зале без зрителей. Такое решение было принято продюсерами в связи с продолжением карантина из-за COVID-19.
- Мы делаем все для безопасности поклонников шоу и артистов, — сказал «ФАКТАМ» главный продюсер проекта Владимир Заводюк. — В свою очередь, те, кто приобрел билеты на финальные эфиры и генеральные репетиции «Голосу країни-10», смогут их использовать, посетив любое другое шоу телеканала «1+1», съемки которого состоятся после завершения карантина.
Руководство канала заверило, что зрители также смогут вернуть билеты.
Напомним, этап «нокауты» вокального шоу «Голос країни» решили продлить — телезрители увидят четыре программы вместо двух, которые были отсняты заранее.
Каждый эфир «нокаутов» посвящен отдельной команде. Первыми соревновались участники из команды MONATIK. В воскресенье, 29 марта, за участие в прямых эфирах будут бороться подопечные Дана Балана.
Ранее «ФАКТЫ» писали о самых ярких моментах первого эфира «нокаутов».
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