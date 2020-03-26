Украина

На Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса

В Черновицкой области выздоровели трое пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Напомним, на Буковине больше всего официально подтвержденных случаев этого заболевания.

Как сообщил глава областной администрации Сергея Осачука, одного из излечившихся — ребенка — уже выписали из больницы, двоих взрослых выпишут в пятницу, 27 марта.

Также губернатор проинформировал о пяти новых случаях заболевания в области (из 20 подозреваемых).

Напомним, 25 марта в регионе коронавирус диагностировали еще у 4 человек, т. е. общее число зараженных людей в области достигло 42.

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