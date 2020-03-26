- 21:32 На Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса
- 21:07 Финальные эфиры «Голосу країни — 10» пройдут без зрителей
- 21:07 Зеленский поручил Шмыгалю "решить вопрос VIP-палат"
- 20:47 В семье главной пропагандистки Путина произошла трагедия
- 20:20 Курс доллара в Украине: больше 28 гривен теперь официально
- 20:16 В США от коронавируса умер популярный актер, звезда сериала "Ты" и "Крокодила Данди"
- 20:04 "Депутату должно быть стыдно говорить о страхе": Зеленский обратился к нардепам
- 20:04 Число заболевших COVID-19 в Киеве возросло до 47, среди заразившихся есть ребенок, — Кличко
- 20:04 Питание на карантине: как не набрать лишний вес и укрепить иммунную систему
- 20:00 «Меня изнасиловали в 15 лет»: шокирующие признания участницы «Від пацанки до панянки»
- 19:30 27 марта Украина закрывает границу для своих граждан, не успевших вернуться из-за рубежа
- 19:27 У Льва Лещенко начался отек легких
На Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса
В Черновицкой области выздоровели трое пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Напомним, на Буковине больше всего официально подтвержденных случаев этого заболевания.
Как сообщил глава областной администрации Сергея Осачука, одного из излечившихся — ребенка — уже выписали из больницы, двоих взрослых выпишут в пятницу, 27 марта.
Также губернатор проинформировал о пяти новых случаях заболевания в области (из 20 подозреваемых).
Напомним, 25 марта в регионе коронавирус диагностировали еще у 4 человек,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...