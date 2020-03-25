Украина

На Буковине подтверждены новые случаи COVID-19, в регионе уже 42 заболевших

В Черновицкой области еще у 4 человек диагностировали коронавирус — на Буковине больше всего официально подтвержденных случаев этого заболевания.

Как сообщил в своем Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, коронавирус выявили у одного жителя Черновцов и трех жителей области. Общее число зараженных людей в области — 42 человека.

Еще 8 подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 выявили в Тернопольской области. Об этом Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава Украины информирует в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что в Тернополе призывают жителей сообщать о тех, кто уклоняется от обсервации, — для этого горсовет даже запустил специальную «горячую линию».

В связи с пандемией коронавируса по всей Украине будет действовать режим ЧС.

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