Украина

В темноте и без священника: как на Тернопольщине хоронили умершего от коронавируса

В Тернопольской области похоронили 68-летнего жителя села Ковалевка, который скончался от коронавирусной инфекции утром 25 марта.

По словам главного врача Тернопольской больницы скорой помощи Ярослава Чайковского в интервью местному изданию, тело завернули в простыни, предварительно обработанные дезинфицирующим средством и закрыли в герметичный пакет.

Родные же самостоятельно забрали тело и частным транспортом доставили его в район. Там, по просьбе сельского и городского председателей, мужчину похоронили ночью. На церемонии не присутствовал даже священник.

И хотя все присутствующие на похоронах были одеты в маски, в облздраве не уверены в том, что захоронение было безопасным для окружающих.

Тем временем стало известно, что в Тернопольской области к концу дня, 26 марта, подтвердилось 14 новых случаев заболевания. Всего в регионе 26 инфицированных (из них случай — летальный).

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