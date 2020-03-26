- 22:47 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 22:43 Лежит с Львом Лещенко: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
- 22:06 В темноте и без священника: как на Тернопольщине хоронили умершего от коронавируса
- 21:32 На Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса
- 21:07 Финальные эфиры «Голосу країни — 10» пройдут без зрителей
- 21:07 Зеленский поручил Шмыгалю "решить вопрос VIP-палат"
- 20:47 В семье главной пропагандистки Путина произошла трагедия
- 20:20 Курс доллара в Украине: больше 28 гривен теперь официально
- 20:16 В США от коронавируса умер популярный актер, звезда сериала "Ты" и "Крокодила Данди"
- 20:04 "Депутату должно быть стыдно говорить о страхе": Зеленский обратился к нардепам
- 20:04 Число заболевших COVID-19 в Киеве возросло до 47, среди заразившихся есть ребенок, — Кличко
- 20:04 Питание на карантине: как не набрать лишний вес и укрепить иммунную систему
В темноте и без священника: как на Тернопольщине хоронили умершего от коронавируса
В Тернопольской области похоронили 68-летнего жителя села Ковалевка, который скончался от коронавирусной инфекции утром 25 марта.
По словам главного врача Тернопольской больницы скорой помощи Ярослава Чайковского в интервью местному изданию, тело завернули в простыни, предварительно обработанные дезинфицирующим средством и закрыли в герметичный пакет.
Родные же самостоятельно забрали тело и частным транспортом доставили его в район. Там, по просьбе сельского и городского председателей, мужчину похоронили ночью. На церемонии не присутствовал даже священник.
И хотя все присутствующие на похоронах были одеты в маски, в облздраве не уверены в том, что захоронение было безопасным для окружающих.
Тем временем стало известно, что в Тернопольской области к концу дня, 26 марта, подтвердилось 14 новых случаев заболевания. Всего в регионе 26 инфицированных (из них случай — летальный).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...