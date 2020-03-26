«Тушите свет!»: киевлян призвали поучаствовать во всемирной акции

Украина

Киевлян призвали присоединиться к ежегодной акции «Час Земли», которая состоится 28 марта.

Как заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный, для этого нужно символически выключить свет на один час.

«Приглашаю киевлян присоединиться к акции и символически выключить свет 28 марта в 20:30 на один час в домах и офисах. Главная задача акции сосредоточена на сохранении жизни — собственной и близких. Присоединяйтесь! Во время карантина уделите час своей планете», — сказал он.

Экологическая инициатива «Час Земли» была инициирована в 2007 году Всемирным фондом природы WWF. Впервые он был проведен в австралийском Сиднее в 2007 году, а уже в 2008 году акция вышла на всемирный уровень. Украина впервые присоединилась к глобальной инициативе в 2009 году.

Напомним, военный историк, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, писатель Юваль Ной Харари объяснил потребность мира в глобальной солидарности после окончания пандемии коронавируса.

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