Украина

Оккупационные власти в ОРДЛО по-прежнему утверждают, что случаев коронавируса на территории квазиреспублик нет, а тестов на его выявление достаточно. Больницы укомплектованы и обеспечены всем к приему возможных пациентов. Об этом сообщают «официальные» сайты оккупантов, а также штатные пропагандисты ОРДЛО.

Согласно сводке так называемого «министерства здравоохранения ДНР», на 26 марта инфицированных COVID-19 в ОРДО нет. Под наблюдением участковых врачей на дому в самоизоляции находятся 589 человек, под стационарным наблюдением — 87, среди которых прибывшие с территории РФ.

«Минздрав ЛНР» такие сводки и вовсе не публикует, рассказывая только о своей полной готовности встретить COVID-19. Мол, все есть, а чего нет — то в России купим, утверждают в квазиреспублике, которая находится на дотациях оккупанта.

Данные о количестве умерших от атипичной пневмонии в ОРДЛО не обнародуют. Однако, по данным Восточной правозащитной группы, на территории ОРДЛО в период с 16 по 23 марта текущего года с подозрением на пневмонию умерли 144 пациента.

«Но говорить о случаях заражения COVID-19 нельзя, поскольку тестов в больницах нет», — отмечают правозащитники.

«Тест-системы изготавливаются в России. В гуманитарных целях Российская Федерация передала нам достаточное количество тестов. В связи с пандемией, которая охватила всю Европу, Россия отправляет туда гуманитарные грузы, в том числе тест-системы на коронавирус. Просто там они конкретно сейчас нужнее!» — пишет канал «Донецкая Блондинка» в сети Телеграм, обсуждая заявление «минздрава ДНР» о том, что тестов в ОРДО «достаточно».

— Есть ли у нас на самом деле больные коронавирусом, мне неизвестно — статистики или нет, или же ее скрывают, — на условиях анонимности рассказала «ФАКТАМ» медицинский сотрудник, работающая на оккупированной территории Донетчины. — Случаи смертей от атипичной пневмонии и свиного гриппа А (H1N1) наблюдаются. И их примерно на треть больше, чем было в прошлом году за аналогичный период. Что касается готовности медучреждений к приему пациентов с COVID-19, то даже локальная вспышка — одновременный прием 10 человек с тяжелой формой заболевания, мгновенно истощит имеющиеся запасы, и их нужно будет немедленно пополнить. А если во всем мире недостаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что говорить о наших больницах? У нас не хватает 60% врачей и медицинского персонала — это было признано официально. Надеюсь, нас спасет… упадок промышленности и… бедность основной массы населения. Те, кто съездил в Европу и прибыл с признаками коронавируса обратно в Донецк, вряд ли пользуются общественным транспортом. Значит, есть надежда, что они не заразят большого количества людей. А большинство населения, экономя деньги, никуда из дому лишний раз не выходят — не ездят. И даже закупок не делали — нет средств. На остановках общественного транспорта в удаленных микрорайонах не в часы пик два человека — это уже «толпа». Жаль, что самого общественного транспорта теперь мало, поэтому он едет забитым. К счастью, массовые мероприятия отменили, школьников и студентов отправили на карантин. Народу стало на улицах поменьше. Но, безусловно, наше маленькое «королевство» очень уязвимо.

С тезисом о высокой уязвимости ОРДЛО согласен и директор российского Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев: «В Донецке и Луганске ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Пандемия развивается в геометрической прогрессии, поэтому одного зараженного будет достаточно для того, чтобы нанести непоправимый удар по самопровозглашенным республикам. Их экономика и так разорена, а в условиях карантина придется закрыть последние прибыльные объекты. Естественно, они должны обратиться за помощью к России и международным организациям. Без поддержки справиться не получится», — заявил «МК.RU» эксперт из страны оккупанта.

А тем временем, в социальные сети просочилась информация о том, что в инфекционное отделение детской больницы в Енакиево поместили семью, которая две недели назад вернулась в ОРДО из Европы (через территорию России). У ребенка подозревают коронавирус. Возле больницы дежурят вооруженные автоматами боевики.

Жители Енакиево переживают о том, что семья, которая не была в самоизоляции с момента своего приезда до появления у ребенка первых признаков заболевания, могла заразить уже десятки контактировавших с ними людей.

Карантинные мероприятия в квазиреспубликах выглядят показушными. Только 26 марта оккупационные власти в ОРДО приняли решение закрыть «границу» с ОРЛО на въезд «до особого распоряжения»: выпускать из ОРДО будут исключительно жителей с регистрацией в ОРЛО, остальных развернут на блокпосту боевиков в Дебальцево. Будут ли пропускать домой в ОРДО жителей с донецкой пропиской, оккупанты не пояснили.

Только с 26 марта жителей ОРДО, прибывающих из России, обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию на дому под наблюдением медиков. Кто будет проверять исполнение этого предписания, не сказано.

Также на въезде на территорию ОРДО прибывающие из России, должны будут заполнить лист собеседования, где они указывают свои данные, номер своего контактного телефона, а также цель поездки — как в Россию, так и на территорию ОРДО — и частоту поездок на территорию России.

Россия, в свою очередь, с 26 марта приостановила функционирование части пропускных пунктов с ОРДЛО на неконтролируемых участках границы с Украиной. Добраться из ОРДЛО в РФ сегодня можно лишь транспортом, зарегистрированным на территории России. Учреждения культуры на оккупированной части Донецкой области в связи с режимом «повышенной готовности» с начала текущей недели закрыты для посетителей. Однако сотрудники данных учреждений должны продолжать приходить на работу — неявка без уважительной причины считается прогулом.

Между тем на оккупированной территории Луганской области планируют закрыть места массового скопления людей только с 30 марта. Например, парк военной техники «Патриот» под открытым небом в Луганске будет работать до 29 марта включительно — информресурс «Луганск Info-Portal» призывает успеть его посетить. И как следует из репортажа местного телевидения, откликнувшихся на призыв немало — вокруг современной боевой техники оккупантов бродят группы любопытствующих. Ни один человек в медицинской маске не попал в кадр.

Детские сады обеих квазиреспублик переведены на свободное посещение, а в школах и вузах введен карантин. Но, тем не менее, в большинстве учебных заведений преподавателей карантинные мероприятия не касаются — неявка на работу без уважительной причины считается прогулом. Добираются на работу педагоги в общественном транспорте, в котором по-прежнему практически не встретишь пассажиров в медицинских масках и перчатках.

Оккупационные власти квазиреспублик рекомендуют руководителям предприятий подвергать транспорт, в первую очередь общественный, санобработке. Но не похоже, чтобы кто-то следовал этой рекомендации.

— В автобусе не «стерильно» — как обычно за последние шесть лет, — рассказала жительница Донецка. — В масках едут — единицы. От кашляющих и не прикрывающихся при этом никто не шарахается. Мало еще тех, кто боится по-настоящему. Большинство боятся не вируса, а того, что гречка в магазинах исчезнет.

Российский транспорт, отбывающий на территорию РФ, в Донецке показательно моют и дезинфицируют во дворе Донецкой городской санэпидемстанции под прицелами журналистских объективов. Сотрудники, проводящие санобработку транспорта, — в защитных костюмах и очках.

Однако затем в этот дезинфицированный транспорт набиваются пассажиры, любой из которых может быть носителем коронавируса. Момент посадки в автобус местной прессой не запечатлен. Но житель Донецка, невольно наблюдавший за этим процессом, поделился увиденным с «ФАКТАМИ».

— Сегодня, 26 марта, в одной из точек отправления автобусов и бусиков в Россию, а таких точек несколько в Донецке, очередь из пассажиров. Медицинских масок и перчаток ни на одном пассажире не было, — рассказал дончанин. — Люди просто входили в автобус. Температуру им никто не измерял. Но так, как ее тут измеряют, — то оно и к лучшему. А то мне на блокпосту на «Каргиле», когда я возвращался в Донецк с мирной территории — в аккурат перед закрытием сообщения, меряли температуру ртутным градусником. Градусники стояли в баночке с каким-то раствором — ну, как раньше, при СССР. А пожилые женщина и мужчина в одноразовых медицинских халатах писали в журнал (от руки) наши фамилии, адреса прописки, указанные в паспорте, и кто откуда прибыл, и у кого какая температура. Скорость прохождения из-за этого была черепашья. А один градусник кто-то в итоге разбил. Пришли мужики с автоматами ртуть собирать, сильно ругались. Я, чтобы поскорее пройти, сунул этот градусник под мышку прямо на свитер на одну минуту и обратно отдал.

По словам собеседника, до начала карантина его просили приносить из дому на работу градусник. Также по градуснику пришлось передать одному ребенку в школу, другому — в детсад.

— На заводе несколько дней подряд мы перед сменой измеряли температуру и градусники показывали нашей медсестре, — продолжает свой рассказал собеседник «ФАКТОВ». — Она записывала эти показания в журнал, спрашивала, не болит ли голова, кашляющих просила показаться врачу. Приходить на работу в масках никто не требовал. В начале недели на завод поступил приказ Пушилина (Денис Пушилин — главарь «ДНР». — Авт.) — проводить санитарную обработку рабочих поверхностей 75% раствором спирта. Все дружно улыбнулись. Сошлись на том, что когда Пушилин на завод приедет с телевидением, тогда и будем станки тереть. А то где взять столько спирта? И как санобработка поможет нашему цеху, где мы вовсе не продукты питания производим?

По словам собеседника, с 21 марта заводская медсестра измеряли рабочим перед сменой температуру. Но с понедельника этой процедуры нет.

— Сказали, в республике «коронавируса» пока нет, а с Украиной сообщение перекрыто, — рассказал дончанин. — Мол, нечего бояться. Теперь медсестра ходит по цехам и только спрашивает о самочувствии.

Собеседник сообщил, что к борьбе с инфекцией его семья подготовилась.

— Я к худшему приготовился: сходили всей семьей в церковь, — рассказал заводчанин. — В парке погуляли, где есть качели для детей — у нас это пока не запрещено. Накупили круп, сахара, муки. В аптеке купили парацетамола и медицинские респираторы — по одному на каждого. Кстати, маска у фармацевта, которая нас обслуживала, просто болталась на ушах. Раз фармацевт не боится — значит, не все так страшно. Если объявят, что в Донецке завелся коронавирус, буду в респираторе на работу ездить — отпугивать от себя других пассажиров. Недешевые респираторы — по 45 рублей (16,5 грн. — Авт.) оказались одноразовыми. Знал бы — не брал! А дезинфицироваться буду дедовским способом: руки мыть с мылом чаще и ежедневно принимать по 50 грамм с луком и салом, — пошутил собеседник.

Несколько собеседников признались «ФАКТАМ», что решили спасаться от вируса в селе. Взяв отпуск за свой счет, вместе с детьми отправились в немноголюдные села к своим родителям.

Судя по постам и комментариям в социальных сетях, все большее число жителей ОРДЛО осознают опасность распространения коронавируса и негодуют по поводу беспечности земляков, которые не видят необходимости в карантинных мероприятиях: «Если не угомонитесь, будет вторая Италия», — пишут на канале «Ситуация на блокпостах» в Телеграм.

«ФАКТЫ» ежедневно мониторят ситуацию заболеваемости COVID-19 по Украине.

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