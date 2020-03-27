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Шоу-бизнес

Спела после смерти: обнародована последняя песня Юлии Началовой (видео)

0:21 27 марта 2020 60
Юлия Началова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В сети появилась последняя песня российской исполнительницы Юлии Началовой, которая умерла больше года назад.

Как заявила директор артистки Анна Исаева, у этой композиции «Останься» очень интересная история.

«Год назад Слава Бодолика подарил Юле несколько новых песен, в том числе и трек „Останься“. Юля давала слушать демо всем из своего окружения, выбирала, с чего начать работу, какую песню записать первой. В итоге было выбрано три композиции. За неделю до госпитализации, в марте прошлого года, Юля пришла в студию к Славе, чтобы напеть, поискать тональность, попробовать себя в новом материале. Она верила в эти песни, верила в их успех. У нас на сей счет были далеко идущие планы. Она напевала их дома весь прошлый март, говоря о том, что запишет их, как только вылечится. А мы их выпустим и сделаем под них прекрасные танцевальные номера», — поделилась она.

Но певица не успела записать эти композиции. А вот после смерти сумела напомнить о них коллективу. «После ее смерти, на девятый день, она приснилась Володе, нашему турменеджеру, и спела ему во сне именно эту песню. Он отчетливо слышал каждое слово трека, который не мог знать наизусть! Он начал звонить в студию, мы стали искать. Нашли не полноценную запись, а отрывки, распевки. Но ребята смогли ее голос собрать в трек. Название мы не меняли, оно оказалось символическим», — добавила Исаева.

Отметим, что поклонникам певицы очень понравилась запись.

Началова

Напомним, что ранее отец Юлии Началовой презентовал книгу о ней.

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