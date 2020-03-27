- 00:33 Экс-футболист «Аякса» вышел из комы спустя почти три года
- 00:22 Путин может быть заражен коронавирусом: в Москве сделали резонансное заявление
- 00:21 Спела после смерти: обнародована последняя песня Юлии Началовой
- 26.03 23:30 Коронавирус наступает: в Одесской области обнаружили новый случай заражения COVID-19
- 26.03 23:08 Хроники коронавируса: Китай закрывает границы, а на Манхэттене спешно оборудуют морги
- 26.03 22:56 Опасения были не напрасны: среди пассажиров поезда "Рига — Киев" таки нашли больного COVID-19
- 26.03 22:47 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 26.03 22:43 Лежит с Львом Лещенко: Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
- 26.03 22:06 В темноте и без священника: как на Тернопольщине хоронили умершего от коронавируса
- 26.03 21:32 На Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса
- 26.03 21:07 Финальные эфиры «Голосу країни — 10» пройдут без зрителей
- 26.03 21:07 Зеленский поручил Шмыгалю "решить вопрос VIP-палат"
Спела после смерти: обнародована последняя песня Юлии Началовой (видео)
В сети появилась последняя песня российской исполнительницы Юлии Началовой, которая умерла больше года назад.
Как заявила директор артистки Анна Исаева, у этой композиции «Останься» очень интересная история.
«Год назад Слава Бодолика подарил Юле несколько новых песен, в том числе и трек „Останься“. Юля давала слушать демо всем из своего окружения, выбирала, с чего начать работу, какую песню записать первой. В итоге было выбрано три композиции. За неделю до госпитализации, в марте прошлого года, Юля пришла в студию к Славе, чтобы напеть, поискать тональность, попробовать себя в новом материале. Она верила в эти песни, верила в их успех. У нас на сей счет были далеко идущие планы. Она напевала их дома весь прошлый март, говоря о том, что запишет их, как только вылечится. А мы их выпустим и сделаем под них прекрасные танцевальные номера», — поделилась она.
Но певица не успела записать эти композиции. А вот после смерти сумела напомнить о них коллективу. «После ее смерти, на девятый день, она приснилась Володе, нашему турменеджеру, и спела ему во сне именно эту песню. Он отчетливо слышал каждое слово трека, который не мог знать наизусть! Он начал звонить в студию, мы стали искать. Нашли не полноценную запись, а отрывки, распевки. Но ребята смогли ее голос собрать в трек. Название мы не меняли, оно оказалось символическим», — добавила Исаева.
Отметим, что поклонникам певицы очень понравилась запись.
Напомним, что ранее отец Юлии Началовой презентовал книгу о ней.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..