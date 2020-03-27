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Рестлер Халк Хоган получил 110 млн долларов компенсации за украденное у него секс-видео
66-летний рестлер, актер, телеведущий и музыкант Халк Хоган одержал важную для себя победу в суде, которая поможет ему частично компенсировать удар по репутации и потерю работы, которые произошли с ним несколько лет назад. Ранее сообщалось о том, что итальянский тренер отсудил у «Челси» 10 миллионов евро.
О победе рестлера пишет The News Observer.
Сообщается, что юристы Халка Хогана договорились с радиостанцией Cox Radio о досудебном урегулировании по скандалу с секс-видео, который произошел в 2012-м году.
Тогда диджеи радиостанции «слили» записанное в 2007 году секс-видео, где в кадре находятся Хоган и жена его лучшего на тот момент друга.
Помимо интимного контента на записи слышны расистские комментарии рестлера, что стало причиной его увольнения из ассоциации WWE в 2015-м.
Тогда Хоган сумел добиться выплаты от владельцев сайта Gawker, где появилось видео, компенсации в 31 миллион долларов.
После этого он подал иск против диджеев Cox Radio, которых считает виновными в передаче видео сайту.
В следующем году должен был состояться суд присяжных, но стороны решили не доводить до него дело и пошли на мировую. Рестлер дал согласие на получение компенсации в размере 110 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю работы ущерб репутации.
В 2018-м ему удалось вернуться в WWE, но перед этим пришлось сделать ряд извинений по поводу скандального видео.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США воспитавший трех детей миллионер узнал, что с детства бесплоден, и отсудил у жены 300 тысяч долларов.
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