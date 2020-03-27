Украина

Зрады нет: в "Слуге народа" ответили по поводу скандальных договоренностей Ермака по Донбассу

Представители парламентского монобольшинства настаивают, что создание Консультационного совета в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, которое горячо приветствуют в Кремле, Донецке и Луганске, не является предательством национальных интересов Украины. В частности, об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура.

«Зрады» нет. Консультационный совет будет создан при политической подгруппе. На мой взгляд, это абсолютно нормальная инициатива, но со своими предостережениями", — заявил он.

По мнению нардепа, статус всех трех сторон переговорной площадки в Минске не меняется, и никакие сепаратисты, никакие террористические организации не станут полноправными участниками переговоров, и, соответственно, не смогут голосовать при принятии решений.

Так, подчеркивает Качура, в состав Совета войдут граждане Украины, проживающие и на неподконтрольной, и на подконтрольной территории. Они могут нарабатывать какие-то концепции, и потом политическая группа их либо примет, либо нет. Россия остается стороной-агрессором, и никто не сделает ее наблюдателем, как писали.

В президентской фракции настаивают, что консультационный совет никаких решений принимать не будет, а его создание станет лишь выполнением ранее подписанных «минских соглашений».

«Нам это в наследство осталось, к сожалению», — отметил Качура, по мнению которого, если уж и вести диалог с Донбассом, то переговорщиками должны быть авторитетные, уважаемые обеими сторонами люди (не политики!) — врачи, адвокаты и т. д. , не участвовавшие ни в каких боевых действиях.

Полный текст интервью с народным депутатом читайте в статье «В Украине нужно ввести чрезвычайное положение, и как можно быстрее, — нардеп Александр Качура».

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