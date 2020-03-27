Седан оставила Зинченко одного на карантине в Англии

Спорт

Возлюбленная футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан, согласившаяся выйти замуж за игрока, успела прилететь из Англии в Украину до того, как на Туманном Альбионе из-за инфекции коронавируса установили жесткий карантин.

В эфире программы «Залишайся з Футболом» на телеканале «Футбол 1» Влада рассказала, почему решила вернуться на родину.

«Дело в том, что 26 марта у меня закончилась британская виза. Мы заблаговременно посоветовались со специалистами из посольства. К тому моменту Британия еще не вводила карантин, поэтому мне посоветовали вернуться в Украину, чтобы не просрочить визу, иначе меня ждали бы серьезные проблемы.

Я уже десятый день в Украине. Прилетела прямым рейсом из Манчестера в Киев. Авиакомпания принимала только украинцев.

Зинченко буквально вчера рассказал, что улицы Манчестера патрулирует полиция в штатском. Они штрафуют людей за прогулку. Есть только четыре причины, по которым человек может выйти из дому: выход в супермаркет, аптеку, прогулка не более двух часов и выезд на велосипеде. Если вы не в своем районе гуляете, вам не избежать штрафа.

Как Саша живет без меня в Англии? Я думаю, ему там не скучно. Он весьма азартный человек, несмотря на отсутствие футбола, он строит карьеру киберспортсмена — играет в CS и FIFA.

Почему на Туманном Альбионе так поздно отреагировали на угрозу? Это британский менталитет. Европейцы отличаются от украинцев, а британцы на столько же отличаются от европейцев. Меня поражало, что при температуре +5 градусов человек мог выйти на улицу в легкой рубашке. Не скажу, что они халатные, однако немного легкомысленные, при этом достаточно закаленные.

Все понимают культ футбола в Англии. Это последнее, что они могли остановить. Я помню матч «МЮ» — «МанСити». Трибуны забиты, и ни одного человека в маске", — рассказала Влада Седан.

Отметим, что по состоянию на утро 27 марта в Великобритании заразились коронавирусом 11 658 человек, 578 из них умерли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан решила найти Александру Зинченко замену.

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