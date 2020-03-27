- 13:57 Как коронавирус захватывает Украину: свежая инфографика
- 13:49 Экс-футболисту «Шахтера» грозит большой штраф за купание с моделью
- 13:38 Фанатка "Новороссии" во Львове распространяла фейки про коронавирус
- 13:37 Запугивает народ: психолог раскрыла дальновидную тактику Авакова
- 13:30 Честь Англии спас пес по кличке Шалопай: ровно 54 года назад нашли похищенную золотую «Богиню Нике»
- 13:30 Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
- 13:26 Борис Джонсон заразился коронавирусом
- 13:25 «Попав на проект, была в шоке!»: признания самой откровенной участницы «Холостяка-10»
- 13:24 "Осколки прошили мозг": тяжело раненый на Донбассе боец пошел на поправку
- 13:01 Жена Игоря Николаева прокомментировала его болезнь
- 12:58 Травят ртутью: звезда «Бриллиантовой руки» пожаловалась на родственников
- 12:58 В Кремле нашли заболевшего коронавирусом: не Путин
Борис Джонсон заразился коронавирусом
Коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Об этом он заявил сам, записав видеообращение к согражданам.
«У меня появились легкие симптомы коронавируса — температура и устойчивый кашель. По совету врача я сделал тест, который показал положительный результат», — сообщил Джонсон.
В настоящее время он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. В частности, он связывается с подчиненными по видеоканалам.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the governments response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
Напомним, на самоизоляции в настоящее время находится федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Тест на коронавирус пришлось сдать и президенту США Дональду Трампу, однако он заявил, что инфицирование не подтвердилось.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...