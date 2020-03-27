28.03 / 28.69 30.47 / 31.50
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Борис Джонсон заразился коронавирусом

13:26 27 марта 2020 329
Борис Джонсон заразился коронавирусом
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом он заявил сам, записав видеообращение к согражданам.

«У меня появились легкие симптомы коронавируса — температура и устойчивый кашель. По совету врача я сделал тест, который показал положительный результат», — сообщил Джонсон.

В настоящее время он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. В частности, он связывается с подчиненными по видеоканалам.

Напомним, на самоизоляции в настоящее время находится федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Тест на коронавирус пришлось сдать и президенту США Дональду Трампу, однако он заявил, что инфицирование не подтвердилось.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Игорь Николаев

Жена Игоря Николаева прокомментировала его болезнь

Дуглас Коста

Экс-футболисту «Шахтера» грозит большой штраф за купание с моделью (фото)

Арсен Аваков

Запугивает народ: психолог раскрыла дальновидную тактику Авакова

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер