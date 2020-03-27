Борис Джонсон заразился коронавирусом

Мир

Коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом он заявил сам, записав видеообращение к согражданам.

«У меня появились легкие симптомы коронавируса — температура и устойчивый кашель. По совету врача я сделал тест, который показал положительный результат», — сообщил Джонсон.

В настоящее время он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. В частности, он связывается с подчиненными по видеоканалам.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the governments response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Напомним, на самоизоляции в настоящее время находится федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Тест на коронавирус пришлось сдать и президенту США Дональду Трампу, однако он заявил, что инфицирование не подтвердилось.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter