Мир

От коронавируса умерла 16-летняя девушка, у которой не было других заболеваний

В ночь на 26 марта в парижской больнице скончалась 16-летняя Жюли А. — она стала первой несовершеннолетней жертвой COVID-19 во Франции. Об этом сообщает RFI.

У девушки не было проблем со здоровьем, но на прошлой неделе появился небольшой кашель. В субботу Жюли начала испытывать небольшие трудности с дыханием, возникли приступы кашля.

Жюли госпитализировали, и один из тестов на коронавирус показал положительную реакцию. Состояние девушки ухудшилось, врачи подключили аппарат искусственной вентиляции легких, но вскоре она умерла.

Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон, заявил, что Жюли стала жертвой тяжелой формы вируса, крайне редко бывающей у молодых людей.

По данным на пятницу, 27 марта, жертвами коронавируса Covid-19 во Франции стали 1696 человек. Только в последние сутки умерли 365 человек.

Напоминаем, как можно отличить симптомы коронавируса от пневмонии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter