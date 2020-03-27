- 14:26 Начальник киевской полиции заразился коронавирусом
- 14:14 От коронавируса умерла 16-летняя девушка, у которой не было других заболеваний
- 14:09 «Нужно наполнять свой сосуд»: Вера Брежнева показала фото в постели
- 14:06 Умершая от коронавируса в Конотопе знахарка могла заразить до сотни людей: мэр бьет тревогу
- 13:57 Как коронавирус захватывает Украину: свежая инфографика
- 13:49 Экс-футболисту «Шахтера» грозит большой штраф за купание с моделью
- 13:38 Фанатка "Новороссии" во Львове распространяла фейки про коронавирус
- 13:37 Запугивает народ: психолог раскрыла дальновидную тактику Авакова
- 13:30 Честь Англии спас пес по кличке Шалопай: ровно 54 года назад нашли похищенную золотую «Богиню Нике»
- 13:30 Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
- 13:26 Борис Джонсон заразился коронавирусом
- 13:25 «Попав на проект, была в шоке!»: признания самой откровенной участницы «Холостяка-10»
От коронавируса умерла 16-летняя девушка, у которой не было других заболеваний
В ночь на 26 марта в парижской больнице скончалась 16-летняя Жюли А. — она стала первой несовершеннолетней жертвой COVID-19 во Франции. Об этом сообщает RFI.
У девушки не было проблем со здоровьем, но на прошлой неделе появился небольшой кашель. В субботу Жюли начала испытывать небольшие трудности с дыханием, возникли приступы кашля.
Жюли госпитализировали, и один из тестов на коронавирус показал положительную реакцию. Состояние девушки ухудшилось, врачи подключили аппарат искусственной вентиляции легких, но вскоре она умерла.
Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон, заявил, что Жюли стала жертвой тяжелой формы вируса, крайне редко бывающей у молодых людей.
По данным на пятницу, 27 марта, жертвами коронавируса Covid-19 во Франции стали 1696 человек. Только в последние сутки умерли 365 человек.
Напоминаем, как можно отличить симптомы коронавируса от пневмонии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!