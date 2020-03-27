Пневмония или коронавирус? В Украине в 11 раз выросло число респираторных инфекций

Украина

Несмотря на то, что первый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 в Украине, распространенным осложнением которого является пневмония, был зафиксирован в начале марта этого года, еще с февраля в стране начался рост заболеваний острыми респираторными инфекциями (ТОРИ). В том числе и пневмонией.

Как сообщает «BBC News Ukrainian», сначала количество ТОРИ выросло в три раза, потом — в шесть, а далее — в 11 раз по сравнению с 2019 годом.

Связан ли этот рост с коронавирусом? Точно не известно. Однако одна из семейных врачей столицы, с которой общались журналисты, рассказала, что первый пациент с нетипичными симптомами ОРВИ обратился к ней еще в феврале этого года — девочка с родителями вернулась из Китая. Тогда медик и заподозрила, что у пациентки коронавирус. А позже количество пациентов медика с пневмониями выросло втрое. «Это именно пневмонии и очень специфические, — отметила врач, пожелавшая сохранить инкогнито: — Ко мне приходят люди с признаками ОРВИ, выполняют все мои назначения, а положительной динамики нет. А потом, на десятые-двенадцатые сутки я внезапно выслушиваю пневмонию, и такую тотальную, двустороннюю».

Узнать точно, с чем связан рост ТОРИ, на данный момент не возможно, поскольку массовое тестирование украинцев не проводят — пока что медики исследовали биообразцы у порядка тысячи людей.

«Конечно, когда говорят о сотнях тысяч больных в Украине, это просто математически невозможно. Мой прогноз — около тысячи, и они сосредоточены в нескольких регионах. Но не больше», — сказал на условиях анонимности специалист в области здравоохранения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще в конце прошлого года в Тернопольской области заговорили о росте количества заболевших пневмонией, несколько пациентов умерли. Тогда медики заявляли, что эпидемический порог не перейден, а тяжелые последствия связаны с тем, что люди занимались самолечением и поздно обращались к врачам.

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