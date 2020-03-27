Макрон предупредил об угрозе распада Шенгенской зоны из-за пандемии

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил по конференц-связи своих коллег, глав-государств Евросоюза, о том, что коронавирус, скорость распространения которого стремительно растет, представляет угрозу для существования Шенгенской зоны, составляющей основу блока.

«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы столкнулись — это смерть Шенгена», — приводит его слова агентство Reuters. Макрон считает такой сценарий возможным при отсутствии солидарности в борьбе с пандемией.

По последним данным, число инфицированных в мире превышает 530 тысяч человек. 24 тысячи погибли.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», ученый из Гарварда предсказал, что пандемия коронавируса может продлиться 12−18 месяцев.



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