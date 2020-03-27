Стиль жизни

Каким будет это воскресенье: гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака

Воскресенье, 29 марта, — хороший день для решения финансовых дел.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Возможны интересные и приятные знакомства в сети, которые будут полезными вам в деловом отношении.

Телец

Звезды любят вас, не мешайте им и не тратьте свои силы и энергию на борьбу с обстоятельствами.

Близнецы

День подходит для любой работы, вы сможете сделать все, что запланировали.

Рак

Желательно проявить свои самые теплые чувства по отношению к домочадцам.

Лев

Вам удастся подогнать все хвосты, главное — чтоб проснулось такое желание

Дева

У вас появится опасность профессиональных промахов или финансовых потерь.

Весы

Не откладывайте начинания на вторую половину суток, вам могут помешать.

Скорпион

Возможны мелкие разногласия дома, но вы сохраните хорошее отношение со всеми.

Стрелец

Не слушайте никаких советов, они могут оказаться лживыми. Не тратьте деньги на мелочи.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть серьезные трудности. В этот день вам лучше настроиться на мирный лад.

Водолей

Водолеям потребуется осторожность, существует вероятность травм.

Рыбы

Будьте прагматиком и не упускайте свою выгоду, в чем бы она ни заключалась.

Хорошего вам дня!

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