- 13:01 Пока все на карантине: Милевский отметился голом в чемпионате Беларуси
- 12:58 «Ударили» флешмобом по коронавирусу: одесские курсанты сняли видео о карантине
- 12:54 Выздоровевшую от коронавируса женщину выписали из больницы в Запорожской области
- 12:38 Час Земли 2020: что это за акция и как к ней присоединиться
- 12:33 Названы правила въезда в Киев во время режима ЧС
- 12:12 Каким будет это воскресенье: гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
- 12:06 Большинство заболевших – медики: на Тернопольщине бьют тревогу из-за нехватки тестов на коронавирус
- 12:06 Это уже перебор: сеть возмутили «патриотические» маски для россиян
- 12:03 Германия не отменит карантин до 20 апреля
- 11:52 Первый случай коронавируса на Полтавщине: что известно о зараженной женщине
- 11:24 К Земле летит гигантский астероид: ученые оценили угрозу столкновения
- 11:16 Пожертвовал собой ради спасения ребенка: в Харькове трагически погиб мужчина
Каким будет это воскресенье: гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Воскресенье, 29 марта, — хороший день для решения финансовых дел.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака.
Читайте также: С задранным носом: названы самые высокомерные знаки зодиака
Овен
Возможны интересные и приятные знакомства в сети, которые будут полезными вам в деловом отношении.
Телец
Звезды любят вас, не мешайте им и не тратьте свои силы и энергию на борьбу с обстоятельствами.
Близнецы
День подходит для любой работы, вы сможете сделать все, что запланировали.
Рак
Желательно проявить свои самые теплые чувства по отношению к домочадцам.
Лев
Вам удастся подогнать все хвосты, главное — чтоб проснулось такое желание
Дева
У вас появится опасность профессиональных промахов или финансовых потерь.
Весы
Не откладывайте начинания на вторую половину суток, вам могут помешать.
Скорпион
Возможны мелкие разногласия дома, но вы сохраните хорошее отношение со всеми.
Стрелец
Не слушайте никаких советов, они могут оказаться лживыми. Не тратьте деньги на мелочи.
Козерог
У Козерогов могут возникнуть серьезные трудности. В этот день вам лучше настроиться на мирный лад.
Водолей
Водолеям потребуется осторожность, существует вероятность травм.
Рыбы
Будьте прагматиком и не упускайте свою выгоду, в чем бы она ни заключалась.
Хорошего вам дня!
Больше гороскопов для всех знаков зодиака читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...