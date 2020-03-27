Врачи прописали препараты, которые стоят нереально дорого, — одессит с коронавирусом (видео)

Украина

Одессит Шахин Асадов, у которого диагностировали коронавирус COVID-19 и госпитализировали в инфекционную больницу, поделился своей историей, выложив видео в соцсети.

«16 марта я узнал о закрытии границ и об обращении президента Украины к согражданам — вернуться домой, так как в Европе — эпидемия. Я купил последний билет на рейс Берлин — Киев и прилетел. Там люди в камуфляже проверили температуру и выпустили из аэропорта. Я сел в такси и приехал на автовокзал. В 14:00 сел в маршрутное такси, держал связь с женой. Она обзвонила все инстанции и информировала, что возвращается муж из Берлина, из очага эпидемии», — рассказывает Шахин.

17 марта у него поднялась резко температура — до 38,5 градуса. Вызвали «скорую», которая госпитализировала пациента в инфекционную больницу. Там ему сделали экспресс-тест, который показал отрицательный результат. На следующий день пациента отпустили домой, заявив, что он не болен.

«Дома мне снова стало хуже, поднялась температура. Я пришел повторно в больницу, уже самостоятельно, и узнал, что у меня положительный тест. Я — в изоляторе. Врачи прописали препараты, которые стоят нереально больших денег… Я не знаю, чего ожидать дальше…» — отметил он.

В Одессе коронавирус выявлен у пяти человек. По словам главы обладминистрации Максима Куцого, пациент, вернувшийся Украину из Берлина и госпитализированный в Одесскую городскую инфекционную больницу, получает симптоматическое лечение и его состояние удовлетворительное.

Как уточнили в департаменте здравоохранения горсовета, один из зараженных поступил в инфекционную больницу 16 марта с подозрением на ОРВИ, однако уже на следующий день его отпустили на самоизоляцию. 25 марта он повторно поступил в инфекционную больницу с признаками пневмонии и сейчас в состоянии средней тяжести находится под контролем медиков.

По данным ОГА, двое пациентов — супруги, они были госпитализированы после возвращения из Италии с симптомами кашля, слабости и повышенной температуры. ПЦР-тестирование подтвердило наличие у них COVID-19.

«Супруги обратились в больницу 18 марта: у женщины диагностировали пневмонию, у мужчины были признаки ОРВИ. Женщина до 23 марта находилась на лечении в больнице, а ее супруг был на самоизоляции. 23 марта женщина ушла домой, потому что у мужа ухудшилось самочувствие», — рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одесского городского совета Алла Калеева.

«Болезнь у мужчины и женщины проходит в легкой форме. Они лечатся дома на самоизоляции. С ними ежедневно общаются врачи», — сообщил глава обладминистрации Максим Куцый.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 25 марта стало известно о первом заболевшем в Одессе. В тот же день вечером сообщили еще о троих заболевших, а 26 марта коронавирус обнаружили у пятого жителя региона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter