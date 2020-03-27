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Стиль жизни

Сделки и лживые комплименты: гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака

12:32 29 марта 2020 231
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 30 марта, — хороший день для деловой активности.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Начало всех дел стоит перенести на первую половину суток, тогда все получится.

Телец

Совет звезд: не стоит общаться с теми, кому чуждо ваше образование или мировоззрение.

Близнецы

У Близнецов появится шанс что-то изменить кардинально к лучшему в делах.

Рак

Перестаньте говорить домочадцам о том, что вам плохо, скоро вас начнут избегать.

Лев

Не стоит делать ничего, что кардинально может изменить судьбу, лучше поспите.

Дева

Возможно, вам поступит новое прибыльное предложение, не отказывайтесь.

Весы

Избегайте резких высказываний в адрес окружающих, иначе возникнет конфликт, который затянется.

Скорпион

Вы можете либо заключить сделку, либо просто неожиданно получить деньги.

Стрелец

Вы сможете найти новый источник доходов, но не стоит никого просить об одолжении.

Козерог

Козерогам придется выбирать одно из двух — работа или личная жизнь.

Водолей

Не меняйте своих намерений, потому что так будет кому-то удобно, скоро все оценят это.

Рыбы

Не обращайте внимание на комплименты в ваш адрес — это будет лишь коварная лесть.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых высокомерных знаках зодиака.

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