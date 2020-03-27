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Украина

Ушел из жизни один из защитников Донецкого аэропорта

17:51 27 марта 2020 519
Андрей Мельник
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 марта, остановилось сердце участника АТО, десантника Андрея Мельника. В 2014—2015 года он доблестно защищал Украину от российской агрессии, прошел бои за Донецкий аэропорт.

Как сообщает в Facebook фонд «Повернись живим», с 2015 года Андрей Мельник передвигался на коляске. Сказывались тяжелые ранения, полученные в боях на Донбассе: повреждение желудка, кишечника, спинного мозга, паралич, а затем и ампутация обеих ног. Он в полной мере ощутил жестокие последствия войны.

«Светлая память воину, жизнь которого сегодня война забрала на мирной территории!» — говорится в сообщении фонда.

Ранее сообщалось, что умер легендарный «киборг», который был награжден орденом Богдана Хмельницкого — офицер Евгений Арефьев (позывной «Спартак»).

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