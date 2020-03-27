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Мир

В мире начался новый экономический кризис: в МВФ сделали важное заявление

19:36 27 марта 2020 403
кризис
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Вместе со стремительным распространением коронавируса, мир входит в новый экономический кризис. О вхождении мировой экономики в рецессию в пятницу, 27 марта, заявила руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, кризис 2020 будет хуже, чем в 2008 году. Пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в текущем году и к этому нужно готовиться, пишет Би-би-си.

Глава МВФ напомнила, что сейчас мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здравоохранения перешел в экономический и финансовый кризис.

При этом Георгиева отметила, что если государствам удастся справиться с коронавирусом во всем мире и дать отпор проблемам с ликвидностью, то восстановление начнется уже в 2021 году.

Издание также сообщает, что согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, один месяц карантина будет отнимать 2% роста ВВП. На этот показатель также влияет крупнейший за сто лет кризис на нефтяном рынке.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева пообещала Украине финансовую поддержку, но для этого в стране должен быть принят закон «о банках», согласно которому станет невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

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