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- 17:56 В Раду внесли закон, запрещающий возвращать экс-владельцам национализированные банки
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В Раду внесли закон, запрещающий возвращать экс-владельцам национализированные банки
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым вносятся изменения в банковское законодательство в части обанкротившихся и национализированных банков. Напомним, бывшие топ-менеджеры национализированного «ПриватБанка» подали иск с требованием признать недействительными договора о приобретении акций, которые были заключены во время национализации финучреждения.
Законопроектом № 3260 предлагается окончательно запретить возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Кроме того, обанкротившиеся банки, владельцы которых через суд добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности, запрещается возвращать на рынок.
Вместе с тем, законопроектом вводится возможность бывшим владельцам банков получить компенсацию от государства, в случае, если суд решит, что решение о национализации было неправомерным.
Размер компенсации должен определить аудиторская компания.
Как сообщает «Громадське», окончательный текст законопроекту согласовали в МВФ.
Без принятия такого закона Украина не сможет получить 5,5 миллиарда долларов по новой кредитной программе от Международного валютного фонда.
Как сообщали «ФАКТЫ», МВФ временно отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что руководство страны не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе из «ПриватБанка».
А олигарх Игорь Коломойский не прекращает судебные тяжбы против государства с целью получить назад национализированное финучреждение.
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