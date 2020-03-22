Директор МВФ пообещала Зеленскому поддержку в связи с коронавирусом

Украина

Президент Владимир Зеленский, подписавший недавно четыре закона, направленные на борьбу с коронавирусом, провел в воскресенье, 22 марта, телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого попросил ее увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Отмечается, что в ходе разговора собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ, а также шаги по имплементации этой программы.

«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — сказал Зеленский.

В свою очередь Георгиева, судя по заявлению пресс-службы президента, пообещала Украине помощь, но при этом не сообщается о конкретных обещаниях МВФ.

«Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19», — цитирует пресс-служба слова Георгиевой.

Также в ходе разговора стороны договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности относительно увеличения их объема.

Напомним, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина хотела бы ускорить получение помощи от МВФ, при этом помимо стандартной программы Нацбанк хотел бы получить экстренную помощь от МВФ, которая нужна на финансирование дефицита госбюджета и пополнение золотовалютных резервов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению управляющего партнера Capital Times Эрика Наймана, власти могут рассориться с МВФ в том случае, если «заиграются в печатный станок» или если вернут «Приватбанк» старым владельцам — тогда курс гривни упадет до неимоверных глубин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter