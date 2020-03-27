- 20:40 Чехия не будет штрафовать украинцев, нарушивших сроки пребывания в стране
- 20:30 По какому графику в Киеве в период карантина будет курсировать наземный транспорт
- 20:13 Боец UFC «вырубил» обидчика на улице: видео нокаута
- 20:10 Новый антирекорд: в Италии от коронавируса умерли 969 человек
- 19:59 У Зеленского пообещали, что особый статус Донбасса никогда не внесут в Конституцию
- 19:41 Без прощальных церемоний: стало известно, как в Киеве будут хоронить умерших от коронавируса
- 19:36 В мире начался новый экономический кризис: в МВФ сделали важное заявление
- 19:18 Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: ранена женщина
- 19:13 Украинцы пытаются вернуться домой до закрытия границы: появилось новое видео огромной очереди
- 18:53 В УЕФА сообщили, когда возобновятся национальные чемпионаты
- 18:47 Главарь «ДНР» Пушилин запретил жителям ОРДО выезжать в Россию
- 18:37 Внеочередное заседание Рады снова перенесли
Чехия не будет штрафовать украинцев, нарушивших сроки пребывания в стране
Чехия, которая тоже борется с коронавирусом, не будет штрафовать украинских граждан за превышение разрешенного срока пребывания в стране. Об этом во время телефонного разговора со своим чешским коллегой Томашем Петршичеком договорился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как сообщили в украинском МИДе, стороны обсудили защиту прав украинцев в Чехии в период пандемии коронавируса.
По словам Петршичека, чешское правительство будет следить за соблюдением прав украинцев. Также он заверил, что граждан Украины не будут штрафовать за просроченные документы, а разрешенный срок пребывания будет продлен.
Кроме того, для движения между Украиной и Чехией будет работать специальный транзитный коридор через Словакию.
Напомним, ранее Венгрия согласилась не штрафовать украинцев за просроченные документы и визы на пребывание в стране. Будапешт также предоставил транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто «застряли» в Европе.
Как сообщали «ФАКТЫ», с 15 по 27 марта в Украину из Польши вернулось больше 100 тысяч наших соотечественников. Перед закрытием границы на польско-украинских пунктах пропуска были многокилометровые очереди.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.