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Украина

Чехия не будет штрафовать украинцев, нарушивших сроки пребывания в стране

20:40 27 марта 2020 11
Прага
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Чехия, которая тоже борется с коронавирусом, не будет штрафовать украинских граждан за превышение разрешенного срока пребывания в стране. Об этом во время телефонного разговора со своим чешским коллегой Томашем Петршичеком договорился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщили в украинском МИДе, стороны обсудили защиту прав украинцев в Чехии в период пандемии коронавируса.

По словам Петршичека, чешское правительство будет следить за соблюдением прав украинцев. Также он заверил, что граждан Украины не будут штрафовать за просроченные документы, а разрешенный срок пребывания будет продлен.

Кроме того, для движения между Украиной и Чехией будет работать специальный транзитный коридор через Словакию.

Напомним, ранее Венгрия согласилась не штрафовать украинцев за просроченные документы и визы на пребывание в стране. Будапешт также предоставил транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто «застряли» в Европе.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 15 по 27 марта в Украину из Польши вернулось больше 100 тысяч наших соотечественников. Перед закрытием границы на польско-украинских пунктах пропуска были многокилометровые очереди.

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