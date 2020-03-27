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Украина

Украинцы пытаются вернуться домой до закрытия границы: появилось новое видео огромной очереди

19:13 27 марта 2020 471
очередь
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Новость о том, что до конца дня пятницы, 27 марта, Украина полностью закроет свои границы, заставила тысячи наших соотечественников по многу часов стоять в очередях в пунктах пропуска на западной границе.

Чтобы ускорить оформление граждан Украины на въезд в страну на границе с Польшей пограничники открыли дополнительно пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец». Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Для этого были развернуты передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. Оформление граждан на вход в Украине началось в 17:00.

Также было организовано 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки наших соотечественников. Ожидается прибытие еще 9 автобусов.

За прошедшие сутки через пункт пропуска «Краковец-Корчова» в Украину въехало 1,7 тысяч человек.

За последние сутки количество украинцев, которые хотят пересечь польско-украинскую границу в двух других работающих пунктах пропуска — «Дорогуск-Ягодин» и «Гребенное-Рава-Русская» — выросло в два-три раза, передает «Укринформ», ссылаясь на данные польских пограничников.

На этих КПП пересечение границы в значительной степени происходит в пешем режиме. По информации пограничников, за ночную смену (с 20:00 по 8:00) оба пункта пропуска пересекли вместе около 5 тысяч украинцев, большинство из них в пешем режиме.

Издание сообщает, что по информации польских пограничников, вечером 27 марта на каждом из этих двух действующих пунктов пропуска на польско-украинской границе находятся более 500 граждан Украины, которые ожидают пересечение границы в пешем порядке.

Пункт пропуска «Медика-Шегини», о чем предварительно договорились украинская и польская стороны, не был открыт.

Напомним, 15 марта Польша закрыла свои границы. За это время в Украину из Польши вернулись более 101 тысячи наших соотечественников.

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