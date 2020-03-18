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Венгрия согласилась пропустить автобусы с сотнями украинцев, застрявших в Австрии и Хорватии
Украинцев, которые не смогли попасть на родину до закрытия границ европейскими странами, пропустят транзитом через Венгрию. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто „застряли“ на границе с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас их 310. Ждем дома», — написал Кулеба.
Напомним, после закрытия границ украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину. По словам министра инфраструктуры, за границей находятся более 35 тысяч украинцев, которые хотят вернутьсяв Украину. Чтобы их доставить, нужно 175 рейсов.
Как сообщали «ФАКТЫ», для возвращения в Украину соотечественников, которые не смогли приехать домой до закрытия авиасообщения, авиакомпания SkyUp Airlines организует нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.
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