Украина

В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

В Италии от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины. Это уже четвертый официально подтвержденный факт смерти украинцев за рубежом из-за COVID-19, сообщили в министерстве иностранных дел.

Сообщается, что женщина была госпитализирована, скончалась она 11 марта до лабораторного подтверждения заболевания коронавирусом.

«Гражданка Украины, к сожалению, 11 марта умерла в больнице города Триест (регион Фриули-Венеция-Джулия). Полученные 26 марта результаты анализов подтвердили факт смерти в результате заболевания COVID-19», — цитируют «Українські Новини» сообщение МИД.

Возраст женщины не уточняется.

До этого в Италии скончались три украинки — 65-летняя, 62-летняя и 60-летняя женщины.

На данный момент за границей госпитализированы из-за коронавируса 22 украинца, из них 5 в Италии. На карантине пребывают 160 украинцев.

Напомним, смертность от Covid-19 в Италии самая высокая в мире, хотя в последние дни эпидемия там уже пошла на спад. По состоянию на 10:00 27 марта в Украине коронавирусом заражено 218 человек, в том числе 5 смертельных случаев.

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