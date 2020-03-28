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Сериал "Сваты" и "белорусский подход": появилось интересное наблюдение об отличиях в менталитете украинцев и белорусов
Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич, помогающий читателям нашего издания разбираться в хитросплетениях украинской политики, провел любопытное наблюдение об отличиях в решении возникающих проблем, которые проявляют украинцы и белорусы.
Для этого он использовал случай с аккаунтом в сети Instagram одиозного сериала «Сваты», админ которого решил использовать фото белорусского автора без ссылки на него самого.
Фотограф попросил указать авторство, админ страницы полез в бутылку. И здесь начинается самое интересное.
«Как бы поступил украинец? Он бы начал сам писать с соцсетях, хайпить, искать союзников в публичной области. Получился бы знатный „сра*ик“. Фото, возможно, потом бы сняли», — пишет Тышкевич.
Как поступил белорус? Согласно логике, которая понятна большинству его земляков: собрал доказательства нарушений и отправил жалобу в офис Instagram. А там, недолго думая, взяли да и прикрыли аккаунт «Сватов».
«В результате аккаунт сериала Сваты со 150 тысячами подписчиков удалён из системы как аккаунт, ворующий чужую интеллектуальную собственность. Как говорится, ничего личного. Просто типично белорусский подход», — резюмирует Тышкевич.
Тем самым автор, очевидно, намекает на то, что украинцам нужно быть в некоторых ситуациях «больше белорусами»: смотреть в корень проблемы и решать ее глобально, а не размениваться на мелочи вроде хайпа и трескотни в соцсетях.
Читатели страницы Тышкевича полностью одобрили его наблюдения.
При этом сами украинцы указали на явные «пробелы» в своем менталитете:
Остается надеяться, что со временем нам, украинцам, удастся научиться у своих соседей спокойному и выверенному отношению к решению появляющихся проблем. В том числе и удалению с показа по ТВ одиозных сериалов.
Напомним, ранее Тышкевич указал на еще одно заблуждение, но уже украинских политиков, которое является прямой угрозой «минским соглашениям» и фактически может вывести Кремль «за скобки» этих договоренностей.
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