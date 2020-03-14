Политика

В Украине рассказали, как Путин обыгрывает Зеленского, а Ермак ему в этом помогает

Создание Консультативного Совета в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, на что дал согласие глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак, является прямой угрозой «минским соглашениям» и фактически выведет Кремль «за скобки» договоренностей. Такое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич. Напомним, создание Совета вызвало гнев участников Марша добровольцев, который прошел в Киеве 14 марта.

В частности, в статье для Лига эксперт обратил внимание на договоренность о создании в рамках группы по выработке рекомендаций еще одна подгруппы по выработке рекомендаций уже для нее. Ее хотят сформировать из представителей Украины и ОРДЛО с «правом решающего голоса» и представителей ОБСЕ, РФ, Германии и Франции — с правом «совещательного».

К тому же согласно новым договоренностям Консультационный Совет обязан собираться раз в две недели, а Россия может пару раз просто не прислать своего представителя. Тогда Киев тоже откажется от участия в заседании, а это в конце-концов приведет к тому, что вместо Трехсторонней Контактной Группы (РФ, Украина, ОБСЕ) остается лишь Консультационный Совет, состоящий из делегаций Украины и ОРДЛО.

Этого и добивается Россия, которая обязательно сразу же поднимет вопрос о снятии санкций — ведь если ее представителя нет на переговорах, то Россия и не является стороной конфликта.

Кроме того, Кремль сможет заявить претензии на участие в возможной миротворческой миссии. И тогда Украину ждет повторение судьбы Грузии и Молдовы, часть территории которых «законно» оккупированы Россией под видом непризнанных Абхазии и Приднестровья.

«Украина даже получит контроль над границей… Выборы и переходное правосудие — да, пожалуйста, даже по украинским законам. Но с российскими военными, ой, извините, миротворцами, в регионе», — озвучил перспективный прогноз Тышкевич.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» политолог Михаил Басараб заявил, что согласившись с предложением России перестать считать ее стороной конфликта на Донбассе и перейти к прямым переговорам с представителями российско-террористических «ДНР» и «ЛНР», Украина может утратить свою государственность и международный авторитет.

Фото Офис президента



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