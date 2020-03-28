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Молодая пара погибла из-за фена: видео с места трагедии в Закарпатье
В Ужгороде от удара током погибла молодая пара. Это показала судебно-медицинская экспертиза — на телах погибших были обнаружены характерные ожоги.
По информации полиции, тела парня и девушки обнаружили в ванной комнате съемной квартиры 26 марта. Фен, которым девушка, вероятно, сушила волосы был включен в розетку.
О том, что пара не выходит на связь сообщила правоохранителям хозяйка дома.
Ранее в России девочка погибла в ванной, уронив в воду мобильный телефон, который был подключен к зарядке. А в Таиланде от удара током погиб 25-летний геймер, который заснул, оставив телефон на подзарядке.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.