27.96 / 28.62 30.38 / 31.56
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Молодая пара погибла из-за фена: видео с места трагедии в Закарпатье

9:41 28 марта 2020 313
фен
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Ужгороде от удара током погибла молодая пара. Это показала судебно-медицинская экспертиза — на телах погибших были обнаружены характерные ожоги.

По информации полиции, тела парня и девушки обнаружили в ванной комнате съемной квартиры 26 марта. Фен, которым девушка, вероятно, сушила волосы был включен в розетку.

О том, что пара не выходит на связь сообщила правоохранителям хозяйка дома.

Ранее в России девочка погибла в ванной, уронив в воду мобильный телефон, который был подключен к зарядке. А в Таиланде от удара током погиб 25-летний геймер, который заснул, оставив телефон на подзарядке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фен

Молодая пара погибла из-за фена: видео с места трагедии в Закарпатье

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Коронавирус в Украине

Очень многие могут умереть: в Минздраве сделали страшный прогноз по пандемии коронавируса в Украине

Коронавирус

18 медиков заразились коронавирусом на Тернопольщине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер