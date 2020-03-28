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Ограбление в медицинских масках: в Полтаве злоумышленники обчистили обменник (фото, видео)
Несколько дней понадобилось правоохранителям Полтавщины, чтобы разыскать и задержать двух человек, причастных к разбойному нападению на пункт обмена валют в областном центре. Напомним, ранее полиция задержала в Одессе криминального авторитета из базы Интерпола
Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, 21 марта около 17:00 двое молодых парней — 18 и 20 лет — подъехали на автомобиле к одному из обменников в Шевченковском районе. Улица во время карантина была пустынной, и молодые люди в медицинских масках (что сейчас стало нормой), не таясь, зашли в помещение. Наставив на кассира пистолет под патрон Флобера, они потребовали отдать им имеющиеся деньги. А получив желаемое, скрылись на своей машине.
Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения, что и позволило идентифицировать злоумышленников.
27 марта их задержали в одном из сел Полтавщины. У подозреваемых в ходе санкционированных обысков по месту жительства изъято орудие преступление, которое направлено на экспертизу, автомобиль, а также большую часть денег — несколько тысяч долларов.
Фигуранты уголовного производства сотрудничают со следствием, дают правдивые показания. Им вменяется в вину разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище, что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Киеве вооруженные грабители напали на предпринимателей и отобрали у них 100 тысяч медицинских масок. Тем временем СБУ разоблачила хакерскую группировку, укравшую со счетов украинцев более 20 млн гривен.
Фото, видео — ГУ НП в Полтавской области
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