Ограбление в медицинских масках: в Полтаве злоумышленники обчистили обменник (фото, видео)

Происшествия

Несколько дней понадобилось правоохранителям Полтавщины, чтобы разыскать и задержать двух человек, причастных к разбойному нападению на пункт обмена валют в областном центре. Напомним, ранее полиция задержала в Одессе криминального авторитета из базы Интерпола

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, 21 марта около 17:00 двое молодых парней — 18 и 20 лет — подъехали на автомобиле к одному из обменников в Шевченковском районе. Улица во время карантина была пустынной, и молодые люди в медицинских масках (что сейчас стало нормой), не таясь, зашли в помещение. Наставив на кассира пистолет под патрон Флобера, они потребовали отдать им имеющиеся деньги. А получив желаемое, скрылись на своей машине.

Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения, что и позволило идентифицировать злоумышленников.

27 марта их задержали в одном из сел Полтавщины. У подозреваемых в ходе санкционированных обысков по месту жительства изъято орудие преступление, которое направлено на экспертизу, автомобиль, а также большую часть денег — несколько тысяч долларов.

Фигуранты уголовного производства сотрудничают со следствием, дают правдивые показания. Им вменяется в вину разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище, что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве вооруженные грабители напали на предпринимателей и отобрали у них 100 тысяч медицинских масок. Тем временем СБУ разоблачила хакерскую группировку, укравшую со счетов украинцев более 20 млн гривен.

Фото, видео — ГУ НП в Полтавской области





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