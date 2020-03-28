Украина

Коронавирус не добрался только до одной области Украины

Коронавирус охватил уже практически все области Украины. Ни одного случая по состоянию на утро 28 марта не зафиксировано только в Кировоградской области.

Первые случаи заражения подтверждены в Харьковской, Полтавской, Черниговской областях.

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей страничке в Facebook сообщил о первом зараженном. По его словам, больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Его состояние удовлетворительное.

«Определен первый круг контактных лиц, все они находятся на самоизоляции, находятся под медико-санитарным наблюдением, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции», — сообщил он.

У заболевшего коронавирусом на Харьковщине болезнь протекает в легкой форме. По словам главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, человек изолирован. Круг его контактов установлен.

Всего же, по данным Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

Как писали «ФАКТЫ», ранее коронавирус был впервые выявлен в Сумской области. Там в больнице умерла пожилая женщина, зараженная коронавирусом. У 76-летней пациентки начались проблемы с дыханием, женщину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но реанимационные меры не помогли. Врачи констатировали летальный исход. Эта женщина была знахаркой и могла заразить до сотни людей.

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