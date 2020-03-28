28.00 / 28.56 30.47 / 31.50
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожертвовал собой ради спасения ребенка: в Харькове трагически погиб мужчина

11:16 28 марта 2020 194
Водохранилище
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Харькове на Алексеевском водохранилище 27 марта утонул человек. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи. К тому моменту, когда автомобиль «скорой» был на месте инцидента, пострадавший умер.

Как оказалось, мужчина героически пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти чужую, сообщает KHARKIV Today.

«Мужчина бросился спасать ребенка, который по неосторожности упал в воду. Но сам выплыть не смог», — сообщают сотрудники Центра экстренной медпомощи. Ребенок остался жив, с ним все в порядке.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в селе Селидовое Донецкой области в речке едва не утонули двое детей — 13-летний Дмитрий и его 9-летний тезка. Младший решил походить по льду и не рассчитал, что сейчас, во время оттепели, лед совсем тонкий. Мальчик провалился в воду и выбраться уже не смог. Его попытался вытащить друг, 13-летний Дима, но тоже провалился. К счастью, мимо проезжал полицейский, который и спас детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Водохранилище

Пожертвовал собой ради спасения ребенка: в Харькове трагически погиб мужчина

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

астероид

К Земле летит гигантский астероид: ученые оценили угрозу столкновения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер