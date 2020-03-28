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Пожертвовал собой ради спасения ребенка: в Харькове трагически погиб мужчина
В Харькове на Алексеевском водохранилище 27 марта утонул человек. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи. К тому моменту, когда автомобиль «скорой» был на месте инцидента, пострадавший умер.
Как оказалось, мужчина героически пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти чужую, сообщает KHARKIV Today.
«Мужчина бросился спасать ребенка, который по неосторожности упал в воду. Но сам выплыть не смог», — сообщают сотрудники Центра экстренной медпомощи. Ребенок остался жив, с ним все в порядке.
Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в селе Селидовое Донецкой области в речке едва не утонули двое детей — 13-летний Дмитрий и его 9-летний тезка. Младший решил походить по льду и не рассчитал, что сейчас, во время оттепели, лед совсем тонкий. Мальчик провалился в воду и выбраться уже не смог. Его попытался вытащить друг, 13-летний Дима, но тоже провалился. К счастью, мимо проезжал полицейский, который и спас детей.
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