Происшествия

Под Черниговом машина слетела с дороги в реку и утонула: водителю спастись не удалось (фото)

В понедельник, 9 марта, в районе села Большое Устье Черниговской области произошла трагедия — в реке Десна утонул автомобиль, погиб водитель. Об этом сообщили в Черниговском областном главке полиции. Ранее на Херсонщине в воду упал большегруз, везший муку.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что жертвой аварии стал местный водитель машины «ВАЗ-2121». Двигаясь по полевой дороге, которая проходит над Десной, мужчина, не справился с управлением, съехал с обрыва в реку и утонул вместе с автомобилем.

Напомним, в феврале в Днепропетровской области автомобиль Renault Megane, который ехал по узкому мосту, упал в канал реки Самоткань. В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка. В конце января подобная история произошла в Ирпене, где автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча. Тогда чудом спаслись водитель и пассажир.

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