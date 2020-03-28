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К Земле летит гигантский астероид: ученые оценили угрозу столкновения
В воскресенье, 29 марта, на минимальное расстояние к Земле приблизится гигантский астероид. Его можно будет наблюдать даже с помощью непрофессиональных телескопов.
Небесное тело получило название 1998 OR2. По прогнозам ученых, оно пройдет на безопасном расстоянии от планеты и не столкнется с ней, несмотря на его внушительные размеры.
Специалисты проекта Virtual Telescope считают, что 1998 OR2 пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от нашей планеты. В момент максимального сближения астероид будет находиться в 16 раз дальше от Земли, чем Луна.
По словам ученых, диаметр малой планеты оценивается в 1.8 — 4,1 километра.
1998 OR2 ученые отнесли к потенциально опасным. Согласно критериям NASA, к потенциально опасным астероидам относятся все, которые подлетают к Земле ближе, чем на 7,5 миллионов километров, и небесные тела с диаметром больше 140 метров.
Ранее космическое агентство NASA опубликовало видео вращения астероида Бенну, который также считают потенциально опасным для Земли.
«ФАКТЫ» писали об астероиде Апофис, который должен сблизиться с Землей в 2029 году.
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