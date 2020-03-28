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Час Земли 2020: что это за акция и как к ней присоединиться
Во всем мире 28 марта состоится «Час Земли» — крупнейшая мировая инициатива в поддержку сохранения планеты и устойчивого использования ее ресурсов. Акция организована Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF).
Она направлена на то, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. «Час Земли» проводят ежегодно в последнюю субботу марта. Всех жителей планеты призывают на один час с 20:30 до 21:30 выключить свет и электроприборы.
Акция была инициирована в 2007 году Всемирным фондом природы WWFв Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Такая мера, кроме символического выключения света на один час, ставит акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина: в сфере энергоэффективности, экономном использовании ресурсов и достижении гармонии с природой.
Как писали «ФАКТЫ», Украина впервые присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда к акции присоединилось более 50 городов нашей страны. Самой масштабной акцией за всю историю существования стал 2010 год, когда в акции приняли участие около миллиарда человек по всему миру из 120 стран, из них около миллиона были украинцы.
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