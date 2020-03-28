- 14:27 Село в Черниговской области объявили очагом вспышки коронавируса
- 14:09 Заморозки и дожди: синоптик рассказал о погоде в апреле
- 14:02 Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ
- 13:49 Украинка два года получала пенсию за умершего отца
- 13:34 Ограничения из-за коронавируса на Донбассе: военные разъяснили, как это будет работать
- 13:31 Не ездил в Куршевель: стало известно, где мог заразиться коронавирусом глава киевской полиции
- 13:25 Интернета не будет: компания OneWeb объявила себя банкротом
- 13:24 Не чувствует запахов: у нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
- 13:14 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 13:01 Пока все на карантине: Милевский отметился голом в чемпионате Беларуси
- 12:58 «Ударили» флешмобом по коронавирусу: одесские курсанты сняли видео о карантине
- 12:54 Выздоровевшую от коронавируса женщину выписали из больницы в Запорожской области
Не чувствует запахов: у нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
Народный депутат Анна Скороход, которая в феврале этого года родила мальчика, заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале и попросила всех, кто недавно контактировал с ней, уйти на самоизоляцию.
«Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу», — написала женщина.
Напомним, 30-летняя Скороход прошла в Раду при поддержке политсилы «Слуга народа», но из-за «инакомыслия» при голосовании депутат была исключена из фракции. Решение приняли 15 ноября 2019 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...