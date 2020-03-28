Не чувствует запахов: у нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус

Украина

Народный депутат Анна Скороход, которая в феврале этого года родила мальчика, заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале и попросила всех, кто недавно контактировал с ней, уйти на самоизоляцию.

«Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу», — написала женщина.

Напомним, 30-летняя Скороход прошла в Раду при поддержке политсилы «Слуга народа», но из-за «инакомыслия» при голосовании депутат была исключена из фракции. Решение приняли 15 ноября 2019 года.

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