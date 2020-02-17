Изгнанная "слугами народа" нардеп стала мамой

Политика

30-летняя народный депутат Анна Скороход, исключенная ранее из фракции «Слуги народа», родила мальчика.

Об этом в Facebook сообщил экс- депутат и правозащитник Леонид Емец.

«Анна Скороход родила мальчика! Дети это всегда позитив! Хочу пожелать им здоровья и жить в нормальной стране. И чтобы эта страна была Украина», — написал Емец.

Напомним, народные депутаты фракции «Слуга народа» Анна Скороход и Антон Поляков попали в опалу из-за того, что голосовали по вопросу открытия рынка земли в Украине, нарушив предварительные договоренности во фракции.

За день до исключения Скороход из фракции, ее гражданского мужа бизнесмена Алексея Алякина задержали и отправили под домашний арест, о чем Скороход заявила с трибуны парламента, назвав это «беспределом».

Скороход считает, что Украину готовят к распродаже, об этом она заявила в интервью «ФАКТАМ».

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