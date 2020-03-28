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Происшествия

Трагедия в Славянске: полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа

15:41 28 марта 2020 206
ребенок
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Славянске Донецкой области оставленный без присмотра малыш выпал из окна многоэтажки. Квартира находилась на пятом этаже, и после падения с 15-метровой высоты у ребенка не было шансов. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая.

Трагедия случилась вечером 27 марта. В полиции Славянска выяснили, что полуторагодовалый малыш находился дома вместе с матерью, но та отвлеклась и ребенок беспрепятственно смог добраться до открытого окна.

Правоохранители рассматривают инцидент как несчастный случай, но одновременно проверят: не было ли в действиях матери злостного уклонения от родительских обязанностей (ст. 166 Уголовного кодекса).

Напомним, в полиции неоднократно предупреждали родителей, что дети в полтора-два года достаточно сообразительны, чтобы взобраться на подоконник, а потому крайне важно не оставлять таких малышей дома без присмотра. Избежать трагедии помогут решетки на окнах, специальные ограничители на оконных ручках.

А в Киеве бригаде спасателей удалось предотвратить падение пятилетнего ребенка из окна. Квартира находилась на четвертом этаже, и окна были оставлены распахнутыми.

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Трагедия в Славянске: полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа

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