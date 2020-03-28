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Из каких стран можно добраться в Украину на авто: названы маршруты
После того как Украина во избежание распространения коронавируса приостановила железнодорожное и авиасообщение, украинцы могут вернуться из Европы на родину на автотранспорте. При это необходимо учитывать, что ряд стран Европы полностью закрыли границы, а некоторые оставили возможность проезда транзитному транспорту, но с ограничениями.
Министерство иностранных дел обнародовало список маршрутов, которыми могут воспользоваться украинцы для возвращения в страну.
Из Германии, Австрии, Чехии открыт транзитный коридор через Австрию и Венгрию. В Германии движение транзитом разрешено по трассе «Мюнхен-Зальцбург» с 17.00 до 01.00. Через Австрию движение разрешено с 17.00 до 01.00. Границу Чехии и Австрии необходимо пересекать с полным баком бензина. В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом. Через Венгрию транспортный коридор открыт с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину осуществляется через пункт пропуска «Захонь-Чоп».
Из Литвы и Латвии транзит в Украину возможен исключительно через Беларусь.
Из Сербии предусмотрен транзит через Румынию, но с заблаговременным уведомлением украинского посольства в Бухаресте.
Государственная таможенная служба опубликовала карту закрытых и открытых КПП при въезде в Украину.
Напомним, президент объявил что с 27 марта Украинаполностью закроет границу. МИД позже уточнило, что останется возможность вернуться в Украину на автомобиле либо пересечь границу пешком.
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