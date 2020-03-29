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Зима возвращается: синоптики предупредили о резкой перемене погоды
29 марта в Украине будет тепло и без осадков, но уже с понедельника 30 марта роскошная почти летняя погода сменится резким похолоданием. Ночью возможны морозы до -9 градусов.
В воскресенье, 29 марта, еще можно насладиться теплом. Небольшие дожди ожидаются лишь в отдельных районах западных областей и в Крыму. Днем до +13…+18 градусов.
30 марта резко похолодает. Под влиянием холодных арктических воздушных масс дневные температуры снизятся до +6 градусов, ночью возможны заморозки, а днем мокрый снег.
Особенно сильно будет чувствоваться похолодание в период с 31 марта по 2 апреля. Ночью возможны морозы до -6°, в Карпатах — до -9 градусов. В Украинском гидрометцентре предупреждают, что такой резкий переход от лета к зиме может неблагоприятно сказаться на плодовых культурах. Морозы могут повредить успевшие расцвести абрикосы, персики и вишни.
Напомним, синоптики, опрошенные «ФАКТАМИ», предупредили о капризах погоды в следующем месяце. Об этом в статье «Заморозки и ветрено: синоптики рассказали о погоде в конце марта — начале апреля».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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