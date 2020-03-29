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Хроники коронавируса: глава ПЦУ впервые проведет богослужение в Михайловском соборе без прихожан
Вспышка коронавируса в Украине не идет на спад, объявленный по всей стране карантин остается в силе. В таких условиях Православная церковь Украины решилась на эксперимент. Воскресное богослужение митрополита ПЦУ Епифания 29 марта состоится в пустом храме, но будет транслироваться в телеэфире и онлайн.
Посмотреть богослужение из Свято-Михайловского Златоверхого монастыря можно на телеканале UA: Перший, на Facebook-страницах митрополита Епифания и Православной церкви Украины.
Предстоятель ПЦУ объясняет, что Церковь не оставляет своих прихожан во время карантина, но вынуждена учитывать пандемию опасного заболевания.
«Храм, который может вместить сотни людей, едва ли не впервые будет почти пустым, но и едва ли не впервые он будет таким полным. Верю: тысячи и тысячи верующих будут молиться вместе с нами из своих домов, приобщаясь к молитве благодаря онлайн-трансляции. Помните, нас объединяют, в первую очередь, не только стены дома, а вера в Бога и молитва — за всех и за каждого, за Украину», — говорится в обращении митрополита Епифания.
Напомним, глава Католической церкви также решил не подвергать опасности верующих. 27 марта Папа Римский Франциск обратился к прихожанам, стоя у собора Святого Петра в Ватикане. Во время карантина на площадь к собору верующие не допускаются, но могут следить за обращением понтифика онлайн.
Учитывая, что всеукраинский карантин захватит и 19 апреля — праздник Воскресения Христова, в Украине задумались об идее провести богослужения в храмах с онлайн-трансляцией, чтобы не создавать толпу в замкнутом помещении и не подвергать людей опасности заражения.
Фото archangel.kiev.ua/Facebook
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