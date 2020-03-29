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В Киев из Москвы прибыл поезд с эвакуированными украинцами (видео)
На центральный железнодорожный вокзал Киева утром 29 мая прибыл специальный поезд № 906 из Москвы. В Украину из России вернулись около 700 человек. На вокзале проводится скрининг прибывших пассажиров и выявление лиц с повышенной температурой.
Telegram-канал Политика Страны приводит видео, как поезд на платформе оцепили полиция и медбригады в специальных защитных костюмах.
Поезд из Москвы понадобился, чтобы вернуть на родину граждан, которые застряли в Москве из-за вводимых ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Ранее в Украину был организован спецрейс поезда «4 столицы». Состав привез домой наших соотечественников из Беларуси и стран Балтии. У одного из пассажиров, прибывшего из Риги, подтвердили заражение коронавирусом.
Регулярное железнодорожное и авиасообщение Украина уже закрыла, но в ближайшие дни ожидаются специальные авиарейсы, чтобы забрать украинцев из Вьетнама и Таиланда. Кроме того, организован специальный коммерческий рейс из Нью-Йорка, чтобы в Киев вернулись украинцы из США перед полным закрытием пассажирских перевозок.
Журналист «Голоса Америки» Михаил Комадовский показал, как был организован спецперелет. Питание на борту авиаперевозчик не предлагал. Масочный режим пассажирами соблюдался не слишком тщательно.
Напомним, после объявления в Украине карантина в страну вернулись более 33 тысяч человек.
Фото скриншот видео Hromadske/YouTube, Misha Komadovsky/Twitter
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