Семьи Героев Небесной сотни выдвинули ультиматум Зеленскому из-за смены куратора "дел Майдана"

Украина

Семьи Героев Небесной Сотни возмутились, что последние кадровые перестановки в Офисе генпрокурора блокируют расследование дела о расстрелах на Майдане. Президенту Владимиру Зеленскому напомнили его обещание способствовать следствию. Семьи погибших майдановцев требуют вернуть прежнего куратора по резонансному делу и отстранить новоназначенного, так как у него прослеживается явный конфликт интересов и антимайдановская позиция.

«Все обещания, которые нам давали в высоких кабинетах и вы лично, пошли прахом, — говорится в обращении семей майдановцев к Зеленскому, — Мы требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку. Также требуем отстранить от дел Майдана Андрея Любовича, так как он был причастен к преследованию активистов во время Майдана 2013−2014 годов. В противном случае мы требуем отставки Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора».

Семьи Героев Небесной Сотни боятся, что новый куратор не просто «сольет» расследование громкого дела. У активистов есть основания бояться за собственную жизнь и здоровье. «Мы уже переживаем за собственную безопасность», — говорят участники организации.

Напомним, 27 марта генпрокурор Венедиктова отстранила Трепака от руководства Департаментом ГПУ по делам Майдана. Курирование департаментом передано новому заместителю генпрокурора Андрею Любовичу. Он во время Майдана был начальником следственного управления в прокуратуре Днепропетровской области и был причастен к задержаниям и арестам местных евромайдановцев.

Замгенпрокурора Трепак подтвердил, что уходит в отставку, потому что считает свою дальнейшую работу бессмысленной. Покинуть пост Трепак собирается 30 марта.

Фото Громадська Організація «Родина Героїв Небесної Сотні"/Facebook

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