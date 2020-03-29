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Спорт

Ломаченко угодил в скандал из-за странного «православного» поста в Instagram: пришлось извиняться (фото)

10:57 29 марта 2020 284
Василий Ломаченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый украинский боксер, чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, недавно показавший, как он борется коронавирусом, объяснил, почему удалил религиозный пост, в котором призывал православных христиан рисовать кресты на дверях домов.

«Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать его.
Я удалил его в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой. Еще раз простите. И спаси, Господи, нас всех», — написал Василий Ломаченко.

Накануне олимпийский чемпион опубликовал в сторис призыв к православным рисовать кресты на дверях, но позже удалил пост.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василию Ломаченко пришлось оправдываться за видео с тренировками российского спецназа.

Фото Instagram

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