Украина

Дубинский заявил, что министр Емец уходит в отставку: в Минздраве дали ответ

Нардеп от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в понедельник, 23 марта, заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.

Эта информация не соответствует действительности, заверил «ФАКТЫ» пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко.

«Министр никуда не уходит. Он работает и выполняет свои обязанности», — сказал Дехтяренко в разговоре с нашим изданием.

Как известно, накануне Емец выступил на телевидении, где поддержал введение чрезвычайного положения по всей стране. По словам министра, ситуация с эпидемией в Украине может быть схожей с Италией, где ежедневно умирают сотни зараженных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter