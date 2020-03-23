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Дубинский заявил, что министр Емец уходит в отставку: в Минздраве дали ответ
Нардеп от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в понедельник, 23 марта, заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
Эта информация не соответствует действительности, заверил «ФАКТЫ» пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко.
«Министр никуда не уходит. Он работает и выполняет свои обязанности», — сказал Дехтяренко в разговоре с нашим изданием.
Как известно, накануне Емец выступил на телевидении, где поддержал введение чрезвычайного положения по всей стране. По словам министра, ситуация с эпидемией в Украине может быть схожей с Италией, где ежедневно умирают сотни зараженных.
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