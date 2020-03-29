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Ушел из жизни легендарный футболист «Атлетико» (фото)
Мадридский «Атлетико» сообщил о смерти легендарного экс-футболиста команды Хосе Луиса Капона, которому 6 февраля исполнилось 72 года.
«Семья „Атлетико“ в трауре. Ушла одна из наших великих легенд, Хосе Луис Капон. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром», — говорится в сообщении пресс-службы мадридцев в Instagram.
В составе «матрасников» Капон провел 268 матчей, дважды выиграв чемпионат Испании (в 1973 и 1977 годах) и завоевав Кубок страны (в 1976-м). Кроме того, в 1974-м защитник стал обладателем Межконтинентального кубка, когда «Атлетико» по сумме двух матчей обыграл аргентинский «Индепендьенте» (0:1, 2:0). В том же году мадридцы вместе с Капоном вышли в финал Кубка европейских чемпионов, в котором уступили «Баварии» в переигровке — 0:4 (первый матч — 1:1).
В футболке «Атлетико» Хосе Луис Капон провел 268 поединков
Кстати, свой прощальный матч в футболке «Атлетико» Капон провел 25 ноября 1980 года на стадионе «Висенте Кальдерон» в товарищеской встрече со сборной Советского Союза, честь которой защищали украинские футболисты Виктор Чанов, Леонид Буряк и Виктор Каплун. Испанец провел на поле всего одну минуту и был заменен под овации трибун.
Экс-футболист «Атлетико» прожил 72 года
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Фото ФК «Атлетико»
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