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На Филиппинах разбился самолет с медиками (видео)
В аэропорту столицы Филиппин Манилы загорелся при взлете самолет авиакомпании Lion Air, направлявшийся в Японию. Он перевозил врачей, пациента и медикаменты. Об этом сообщает издание Manila Bulletin. Пациентом был гражданин Канады. Пока нет данных относительно того, какой у него был диагноз и был ли он заражен коронавирусом.
Потерпевший крушение самолет бы зафрахтован Министерством здравоохранения страны.
По предварительным данным все восемь человек, находившиеся на борту, погибли.
#developing RP-C5880, an aircraft chartered by Philippine Department of Health, crash-landed/overshot the runway at MNL (NAIA). Reports say its carrying medical supplies. #COVID19 #SARS_COV2 pic.twitter.com/peqgwiBJFl— MikeGo (@MikeGo6671) March 29, 2020
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