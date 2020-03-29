На Филиппинах разбился самолет с медиками (видео)

Мир

В аэропорту столицы Филиппин Манилы загорелся при взлете самолет авиакомпании Lion Air, направлявшийся в Японию. Он перевозил врачей, пациента и медикаменты. Об этом сообщает издание Manila Bulletin. Пациентом был гражданин Канады. Пока нет данных относительно того, какой у него был диагноз и был ли он заражен коронавирусом.

Потерпевший крушение самолет бы зафрахтован Министерством здравоохранения страны.

По предварительным данным все восемь человек, находившиеся на борту, погибли.

Ранее «ФАКТЫ», российский военный самолет упал в Черное море вблизи Феодосии.





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