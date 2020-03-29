28.08 / 28.55 30.54 / 31.44
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

На Филиппинах разбился самолет с медиками (видео)

17:17 29 марта 2020 114
Горящий самолет
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В аэропорту столицы Филиппин Манилы загорелся при взлете самолет авиакомпании Lion Air, направлявшийся в Японию. Он перевозил врачей, пациента и медикаменты. Об этом сообщает издание Manila Bulletin. Пациентом был гражданин Канады. Пока нет данных относительно того, какой у него был диагноз и был ли он заражен коронавирусом.

Потерпевший крушение самолет бы зафрахтован Министерством здравоохранения страны.

По предварительным данным все восемь человек, находившиеся на борту, погибли.

Ранее «ФАКТЫ», российский военный самолет упал в Черное море вблизи Феодосии.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Горящий самолет

На Филиппинах разбился самолет с медиками (видео)

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Андрей Ермак

Любой вопрос можно решить: в сеть попали резонансные видео с якобы братом Ермака

Больница

Самой юной жертвой коронавируса в Европе стал 14-летний мальчик (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер