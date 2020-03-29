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"Завтра общество поймет, вы — слуги народа или прислужники": Зеленский обратился к Раде (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, главной темой которого стало запланированное на понедельник, 30 марта, внеочередное заседание Верховной Рады.
По словам Зеленского, из-за коронавируса Украина фактически оказалась на распутье и имеет два пути.
Путь первый — принятие двух жизненно важных законов, после чего наша страна получит поддержку международных финансовых организаций в размере как минимум 10 миллиардов долларов.
Путь второй — провал этих законов, кризис в экономике и угроза дефолта.
«Последние недели Офис президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансововой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь избрали. Теперь — очередь за народными депутатами… Общество поймет, вы слуги народа или прислужники чужих интересов», — сказал Зеленский, призвав депутатов осознать ответственность и избрать 30 марта правильный путь.
«Вас привели к власти не отдельные лица, вас избрал Народ Украины. Теперь — ваша очередь избрать его», — подчеркнул глава государства.
Напомним, 27 марта Зеленский сообщил депутатам, что на внеочередном заседании планируется рассмотреть законопроекты об отмене моратория на рынок земли, после чего Украина сможет получить от МВФ 8 млрд долларов. При этом президент заявил, что правительство пойдет на некоторый компромисс касательно отмены моратория на рынок земли. В частности, продажа государственной земли будет запрещена, а ограничение на покупку составит 100 гектаров.
Кроме того, по словам Зеленского, Рада должна принять новый закон о банках, с принятием которого ныне национализированные банки не возвратить бывшим собственникам станет невозможно.
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