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Украина

Внеочередное заседание Рады снова перенесли (видео)

18:37 27 марта 2020 29
Арахамия
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировалось на субботу, 28 марта, снова перенесли. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, Рада может собраться на внеочередное заседание в воскресенье, 29 марта. Если же комитеты в субботу не согласуют законопроекты, которые нардепы планируют рассмотреть на заседании, тогда парламент соберется в понедельник или вторник.

Арахамия отметил, что все так называемые «бюджеты на развитие» сейчас надо сокращать, чтобы освободить средства на борьбу с коронавирусом. Он отметил, что внесение изменения в государственный бюджет это непростой вопрос и «сейчас надо в круглосуточном режиме сделать это за несколько дней».

Напомним, в числе первоочередных законов, принятия которых ждут от парламента — законопроект о банках, касающийся стабилизации и развития банковской системы. На нем настаивает МВФ, связывая с этим законом выделение кредита Украине.

«ФАКТЫ» писали о том, что депутаты рассматривали вариант проведения заседания Рады на стадионе.

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